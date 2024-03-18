Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев – Карлос Алькарас 6:7 (5:7), 1:6 кто победил, результат матча турнира в Индиан-Уэллсе, 18 марта

Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:7 (5:7). 1:6.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Таким образом, Алькарасу удалось защитить титул в Индиан-Уэллсе. В прошлом году испанец в решающем матче турнира обыграл именно Медведева.

Добавим, счёт в личных противостояниях стал 4-2 в пользу испанца.

За победу в финале Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android