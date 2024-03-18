Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:7 (5:7). 1:6.
Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Продолжительность встречи составила 1 часа 44 минуты. За это время Медведев сделал три подачи навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету Алькараса три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из десяти.
Таким образом, Алькарасу удалось защитить титул в Индиан-Уэллсе. В прошлом году испанец в решающем матче турнира обыграл именно Медведева.
Добавим, счёт в личных противостояниях стал 4-2 в пользу испанца.
За победу в финале Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых.
Комментарии
- 18 марта 2024
-
02:57
-
02:40
-
02:19
-
02:08
-
01:55
-
01:39
-
01:22
-
00:21
-
00:17
- 17 марта 2024
-
23:55
-
23:33
-
23:23
-
23:19
-
22:56
-
22:20
-
21:57
-
21:04
-
21:00
-
20:27
-
19:55
-
19:41
-
18:41
-
17:48
-
17:46
-
17:28
-
15:11
-
15:00
-
14:38
-
14:36
-
14:14
-
14:14
-
13:45
-
12:58
-
12:20
-
12:14