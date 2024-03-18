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Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в финале Индиан-Уэллса

Медведев второй раз подряд проиграл Алькарасу в финале Индиан-Уэллса
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Российский теннисист Даниил Медведев второй раз подряд проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В финальном матче турнира 2024 года Медведев проиграл испанцу со счётом 6:7 (5:7), 1:6. В прошлом году Медведев и Алькарас также сошлись в финальном матче этого турнира, где испанец одержал победу со счётом 6:3, 6:2.

Это стала шестая очная встреча между Медведевым и Алькарасом, в которых со счётом 4-2 лидирует испанец.
За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе 2024 года Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Медведев, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых. Ранее в полуфинале Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера, а Медведев одержал победу над американцем Тимом Полом.

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