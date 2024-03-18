Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе.

«Столько сомнений перед турниром. После каждого матча я становился увереннее. Очевидно, что победы в турнирах очень помогают попасть в следующие. Победить в турнире «Мастерс» 1000 – действительно сложная задача. Это даёт вам дополнительную мотивацию продолжать идти, дополнительную уверенность перед турниром в Майами и в том, что будет дальше. Для меня это потрясающе – снова поднять этот трофей», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, Алькарас второй год подряд обыграл Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе.