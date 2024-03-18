Алькарас обратился к Медведеву после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к россиянину Даниилу Медведеву после победы в финальном матче турнира в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:5), 6:1).

«Хочу поздравить Даниила. Кажется, я уже много раз тебя поздравлял… Ты очень трудолюбивый. Ты знаешь, как тяжело играть против тебя. Но мне нравится играть против тебя в таких матчах, в этих битвах. Надеюсь, впереди нас ждёт ещё больше финалов. Вы и ваша команда хорошо начали год. Удачи до конца сезона», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, Алькарас второй год подряд обыграл Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Алькарасом 4-2 в пользу испанца.