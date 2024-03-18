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Медведев – по ходу матча с Алькарасом: теннис — такой дерьмовый вид спорта

Медведев – по ходу матча с Алькарасом: теннис — такой дерьмовый вид спорта
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Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал после поражения на тай-брейке в первом сете во время финала с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

После матча Медведев эмоционально сказал: «Теннис — такой дерьмовый вид спорта».

Напомним, первый сет Медведев проиграл со счётом 6:7, (5:7). Во втором сете россиянин уступил со счётом 1:6 и проиграл финальный матч.

Отметим, Алькарас второй год подряд обыграл Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Алькарасом 4-2 в пользу испанца.

За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Россиянин, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых.

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