Медведев – по ходу матча с Алькарасом: теннис — такой дерьмовый вид спорта

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал после поражения на тай-брейке в первом сете во время финала с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

После матча Медведев эмоционально сказал: «Теннис — такой дерьмовый вид спорта».

Напомним, первый сет Медведев проиграл со счётом 6:7, (5:7). Во втором сете россиянин уступил со счётом 1:6 и проиграл финальный матч.

Отметим, Алькарас второй год подряд обыграл Медведева в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Счёт в личных противостояниях между Медведевым и Алькарасом 4-2 в пользу испанца.

За победу в финале турнира в Индиан-Уэллсе Алькарас получит $ 1,1 млн и 1000 рейтинговых очков. Россиянин, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых.