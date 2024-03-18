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Александр Бублик установил личный рекорд в рейтинге ATP

Александр Бублик установил личный рекорд в рейтинге ATP
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Казахстанский теннисист Александр Бублик поднялся на 18-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Эта позиция в мировом рейтинге стала для казахстанского спортсмена наивысшей в карьере. На прошедшем в Индиан-Уэллсе (США) хардовом турнире серии «Мастерс» Бублик дошёл до третьего круга, где проиграл представителю Австралии Алексу де Минору со счётом 5:7, 0:6.

Чемпионом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе стал вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале соревнований испанец обыграл российского спортсмена Даниила Медведева (четвёртый в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:5), 6:1.

Напомним, с 20 по 31 марта в Майами пройдёт ещё один хардовый турнир серии «Мастерс».

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