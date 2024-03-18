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Янчук: если Медведев играет в теннис 20-х годов, то Алькарас играет в теннис будущего

Янчук: если Медведев играет в теннис 20-х годов, то Алькарас играет в теннис будущего
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«У Дани в матче с Алькарасом сказалось всё, где он хуже. Алькарас быстрее передвигался и играл в более высоком темпе. В этом смысле его мастерство выше, чем у Медведева. Если Даня играет в лучший теннис 20-х годов, то Алькарас играет в теннис будущего. Предыдущий соперник Медведева американец Пол был тоже очень быстрым с превосходящими по силе удары Даниила. Но Медведев был более стабилен и выше классом.

В первом сете с Алькарасом у Медведева был шанс, потому что испанец тоже нервничал и допускал ошибки. Однако во втором сете всё встало на свои места — у Медведева шансов не было. На некоторые мячи Даниил не успевал реагировать и просто провожал их взглядом. Может быть, в другой форме они встретятся и скажутся психологические моменты, и всё сложится по-другому. Но на данный момент нужно признать Алькараса более сильным и подготовленным игроком», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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