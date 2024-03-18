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Селиваненко — о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: Алькарас снова сыграл фантастически

Селиваненко — о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: Алькарас снова сыграл фантастически
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса.

«На мой взгляд, в теннисе надо прежде всего отдавать должное победителю. Вчера, да и весь турнир в целом, Карлос снова сыграл на фантастическом уровне и на сверхскоростях. Можно сказать, что в финале Даниил не смог полностью использовать свою подачу, где-то были обидные невынужденные ошибки, но в любом случае это был отличный турнир и красивый финал», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, это поражение стало для Медведева вторым от Алькараса в финале турнира в Индиан-Уэллсе и пятым в финальных матчах турниров ATP.

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2024, понедельник. 00:10 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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