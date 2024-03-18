Селиваненко — о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: Алькарас снова сыграл фантастически

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса.

«На мой взгляд, в теннисе надо прежде всего отдавать должное победителю. Вчера, да и весь турнир в целом, Карлос снова сыграл на фантастическом уровне и на сверхскоростях. Можно сказать, что в финале Даниил не смог полностью использовать свою подачу, где-то были обидные невынужденные ошибки, но в любом случае это был отличный турнир и красивый финал», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, это поражение стало для Медведева вторым от Алькараса в финале турнира в Индиан-Уэллсе и пятым в финальных матчах турниров ATP.