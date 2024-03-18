Селиваненко — о финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе: Алькарас снова сыграл фантастически

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:1 в пользу Алькараса.
«На мой взгляд, в теннисе надо прежде всего отдавать должное победителю. Вчера, да и весь турнир в целом, Карлос снова сыграл на фантастическом уровне и на сверхскоростях. Можно сказать, что в финале Даниил не смог полностью использовать свою подачу, где-то были обидные невынужденные ошибки, но в любом случае это был отличный турнир и красивый финал», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.
Напомним, это поражение стало для Медведева вторым от Алькараса в финале турнира в Индиан-Уэллсе и пятым в финальных матчах турниров ATP.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
- 18 марта 2024
-
13:35
-
13:16
-
13:14
-
10:54
-
10:54
-
10:40
-
10:30
-
10:18
-
09:46
-
09:43
-
09:11
-
08:30
-
08:02
-
06:38
-
06:35
-
06:09
-
04:12
-
02:57
-
02:40
-
02:19
-
02:08
-
01:55
-
01:39
-
01:22
-
00:21
-
00:17
- 17 марта 2024
-
23:55
-
23:33
-
23:23
-
23:19
-
22:56
-
22:20
-
21:57
-
21:04
-
21:00