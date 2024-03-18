Медведев: Алькарас играл лучше даже на моей подаче, мне нечего было противопоставить ему

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от испанца Карлоса Алькараса (6:7 (5:7), 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Алькарас прибавил по ходу первого сета. Я вёл с брейком, но в Индиан-Уэллсе подача — это не то оружие, когда, проиграв свою подачу, можно подумать, что ты сделал что-то непоправимое. С Алькарасом очень тяжело играть, потому что он и Синнер могут так послать мяч, чтобы он быстро летел от начала и до конца. Поэтому было тяжело, я не справился, наверняка мог сыграть лучше. Было немного обидно на тай-брейке. При счёте 5:5 он рискнул на второй подаче и попал в линию, был плохой отскок, и я даже не видел, как сильно я промазал. Во втором сете я старался, но он просто играл лучше. В следующий раз надо больше стараться. Он играл лучше даже на моей подаче, и мне нечего было противопоставить ему», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше».

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых.