«Я явно преувеличил». Медведев — о своей фразе, что «теннис — дерьмовый вид спорта»

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал своё высказывание после поражения от испанца Карлоса Алькараса (6:7 (5:7), 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин заявил: «Теннис — такой дерьмовый вид спорта».

«Мне кажется, что некоторые моменты в теннисе слишком устарели. Думаю, что главным правилом в теннисе должно быть наличие системы челленджей… По-моему, тут нужно разрешить проверять саму подачу, потому что, если она ушла в аут, а судья этого не увидел, то розыгрыша вообще не должно было быть. Я считаю, нужна возможность вернуться на 10 ударов назад и проверить.

В теннисе много мелочей, но я явно преувеличил. Я люблю теннис и продолжу в него играть, но, когда ты недоволен, иногда говоришь глупости», — сказал Медведев на пресс-конференции.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе российский теннисист получит 650 рейтинговых очков и $ 585 тыс. призовых.