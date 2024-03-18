Даниил Медведев сравнил турниры в Индиан-Уэллсе и Майами

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о настрое перед турниром серии «Мастерс» в Майами (США).

«Индиан-Уэллс для меня в плане тенниса — очень тяжёлый турнир. И не только для меня — многие спортсмены жалуются, что здесь тяжело играть. Но я играл здесь против неудобных соперников, дошёл до финала — в принципе, всё позитивно. Однако если я хочу выигрывать турниры, мне нужно обыгрывать Джоковича, Синнера, Алькараса. Посмотрим, какой в этом году корт в Майами, в прошлом году было очень классно и очень быстро. Посмотрим, смогу ли что-то показать там в этом году», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «Больше».

В ночь на 18 марта российский теннисист уступил испанцу Карлосу Алькарасу (6:7 (5:7), 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

В 2023 году Медведев стал победителем «Мастерса» в Майами, обыграв в финале итальянского теннисиста Янника Синнера со счётом 7:5, 6:3.