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Навратилова — о Свёнтек: самый сильный лидер рейтинга со времён Серены Уильямс

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением об Иге Свёнтек после победы польской теннисистки на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Ига, возможно, не самый быстрый, но самый целостный игрок, и это очень хорошо заметно на медленных кортах.

Она показывает фантастический теннис. Она определённо самый сильный лидер рейтинга со времён Серены Уильямс.

Кроме того, Свёнтек может стать ещё лучше, если поработает над подачей. Этого стоит остерегаться», — приводит слова Навратиловой портал Tennis365.

Напомним, в финальном матче Свёнтек уверенно переиграла греческую теннисистку Марию Саккари со счётом 6:4, 6:0. Свёнтек стала третьей двукратной чемпионкой Индиан-Уэллса в возрасте до 23 лет.