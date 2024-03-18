Мария Шарапова поделилась впечатлениями от посещения турнира в Индиан-Уэллсе

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями от посещения финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Раньше я никогда не пользовалась услугами парковщиков и не сидела на люксовых местах в передних рядах. Томми Хаас (директор турниров в Индиан-Уэллсе. – Прим. «Чемпионата») знает, как управлять всем этим», — написала Шарапова в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.