36-летняя Зигемунд выиграла в квалификации турнира в Майами 18 геймов подряд

90-я ракетка мира, 36-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Немка выиграла 18 геймов подряд. В полуфинальном матче квалификационного турнира Зигемунд разгромила 183-ю ракетку мира американку Робин Монтгомери (6:0, 6:0), а в финале — 109-ю ракетку мира латвийку Дарью Семенистую (6:0, 6:2).

На этом турнире Лаура Зигемунд прервала серию из трёх поражений.

Напомним, турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Действующей победительницей является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлогоднего турнира переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:6 (16:14), 6:2).