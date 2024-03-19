Майо — об обвинениях в безразличии в инциденте с Казо: перестаньте выплёскивать ненависть

Французский теннисист Гарол Майо отреагировал на обвинения в безразличии после инцидента, произошедшего в матче 1/2 финала квалификации турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Напомним, во время игры сопернику Майо Артуру Казо стало плохо, он потерял сознание. Позже врач оказал ему помощь, и Казо покинул корт на инвалидной коляске.

«Хватит разводить ложную полемику по пустякам. Артур неважно себя чувствовал на протяжении нескольких геймов, у него были судороги. Я не видел, как он упал. Я думал, что он лежит, потому что у него судорога. Когда я понял, что дело серьёзное, я подошёл к нему. Меня охватило беспокойство, я сделал всё возможное, чтобы ему помочь. Мы друзья, так было всегда. Вам нужно перестать постоянно выплёскивать ненависть на других. Желаю Артуру скорейшего выздоровления и всего наилучшего», — написал Майо на своей странице в социальных сетях.