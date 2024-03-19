Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Дэвиса — 2024

Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Дэвиса 2024 года. Турнир состоится с 10 по 15 сентября в 4 городах.

Группа A — матчи пройдут в Болонье (Италия):

Италия, Нидерланды, Бельгия, Бразилия.

Группа B — матчи пройдут в Валенсии (Испания):

Австралия, Чехия, Франция, Испания.

Группа C — матчи пройдут в Чжухае (Китай):

Германия, США, Словакия, Чили.

Группа D — матчи пройдут в Манчестере (Англия):

Канада, Финляндия, Великобритания, Аргентина.

Фото: Davis Cup

Напомним, обладателем Кубка Дэвиса 2021 года стала сборная России по теннису. При этом уже в следующем году россияне не смогли защитить свой титул, так как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их заявки с командных соревнований.