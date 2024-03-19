Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Китая Юань Юэ в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами со счётом 4:6, 2:6.
Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 18:10 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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Юань Юэ
Ю. Юэ
Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Блинкова сделала две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Юань Юэ четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.
В 1/32 финала турнира Юань Юэ сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари (Греция).
Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.
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