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Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Майами

Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Китая Юань Юэ в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами со счётом 4:6, 2:6.

Майами (ж). 1-й круг
19 марта 2024, вторник. 18:10 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Блинкова сделала две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Юань Юэ четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

В 1/32 финала турнира Юань Юэ сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари (Греция).

Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.

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