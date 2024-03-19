Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Китая Юань Юэ в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Блинкова сделала две подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Юань Юэ четыре эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

В 1/32 финала турнира Юань Юэ сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари (Греция).

Турнир в Майами пройдёт с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.