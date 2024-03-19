Зверев и Руне заявились на турнир в Мюнхене, Тим и Берреттини получили уайлд-кард

Стал известен полный предварительный состав участников грунтового турнира категории АТР-250 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля.

Заявку возглавил пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев. Кроме того, на турнире планируют выступить датчанин Хольгер Руне (7-я ракетка мира), немец Ян-Леннард Штруфф (25), канадец Феликс Оже-Альяссим (36). Также в Мюнхене должны сыграть чемпион турнира 2015 года, британец Энди Маррей (62) и его соотечественник Джек Дрэйпер (42).

Отмечается, что организаторы предоставят уайлд-кард австрийцу Доминику Тиму (90) и итальянцу Маттео Берреттини (142).

Полный заявочный лист выглядит следующим образом:

Действующим победителем турнира является Хольгер Руне.