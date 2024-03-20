Навратилова: победа Радукану на US Open была потрясающей, но стала помехой для неё

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о чемпионке US Open – 2021 британке Эмме Радукану.

«Когда Эмма выиграла ТБШ, это было потрясающе, но стало помехой на её пути, потому что ожидания стали заоблачными. Эта победа не была случайностью, Эмма достигла этого уровня. Дело не в том, что она прекрасно играла, а потом внезапно перестала, а в том давлении, которое оказывалось на неё с тех пор. Это большая ноша, но, я надеюсь, она вернётся на вершину. Самое важное — сохранять здоровье. Тогда всё будет возможно. Надеюсь, мы все ещё увидим талант Эммы во всей красе», — приводит слова Навратиловой Sky Sports.

Ранее Радукану снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США) из-за проблем с поясницей.