Янник Синнер посетил тренировку сборной Италии по футболу в США

Третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер посетил тренировку сборной Италии по футболу в городе Форт-Лодердейл (Флорида, США).

Официальный аккаунт сборной Италии в соцсетях опубликовал снимки со встречи.

Фото: соцсети сборной италии по футболу

Фото: соцсети сборной италии по футболу

Фото: соцсети сборной италии по футболу

Напомним, в США «Скуадра Адзурра» проведёт товарищеские матчи с национальными командами Венесуэлы и Эквадора. Встречи состоятся 22 и 24 марта соответственно.

В свою очередь Янник Синнер заявлен на мужской турнир серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 20 по 31 марта. Итальянец посеян на соревнованиях под вторым номером из-за снятия первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл Синнера со счётом 7:5, 6:3.