Медведев и Алькарас — в разных половинах. Итоги жеребьёвки мужской и женской сеток Майами

В понедельник, 18 марта, в Майами (США) прошла жеребьёвка мужской сетки супертурнира, второго из серии так называемого Солнечного дубля (после Индиан-Уэллса). У мужчин на турнир заявились все сильнейшие, за исключением 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича. Поэтому первые два номера посева получили Карлос Алькарас и Янник Синнер, занимающие в рейтинге ATP вторую и третью и строчки соответственно. А Даниил Медведев, действующий чемпион Майами, стал третьим сеяным. В прошлом году Медведев в решающем матче обыграл Синнера — 7:5, 6:3.

Как и в Индиан-Уэллсе, и мужская, и женская основные сетки насчитывают по 96 участников. Поэтому все сеяные теннисисты и теннисистки с номерами с первого по 32-й вступают в борьбу со второго круга. По результатам жеребьёвки Медведев попал в нижнюю половину турнирной сетки и оказался там, где заведомо был Синнер. Иными словами, Даниил может пересечься с Янником в полуфинале, а вот с Алькарасом — только в финале.

Вот какой турнирный путь вырисовывается у Медведева: второй круг — Макс Пёрселл/Мартон Фучович, третий — Кэмерон Норри (30), четвёртый — Уго Умбер (14), четвертьфинал — Каспер Рууд (7), полуфинал — Янник Синнер (2)/Андрей Рублёв (5), финал — Карлос Алькарас (1).

Андрей Рублёв, который с учётом снятия Джоковича весьма некстати выпал из топ-5 рейтинга ATP, получил вот какую сетку. (Если бы Рублёв остался пятым, то получил бы четвёртый номер посева, что означает встречу с представителями топ-3 не ранее полуфинала.) Во втором раунде Андрей сыграет с победителем противостояния Томаш Махач — Дарвин Бланш (WC), в третьем круге его может ожидать кто-то из троицы Томас Мартин Этчеверри (29)/Энди Маррей/Маттео Берреттини (PR). В четвёртом раунде один из вероятных противников Рублёва — Стефанос Циципас (10), в четвертьфинале — Янник Синнер (2).

Лидеры посева имеют возможность сразиться с такими соперниками. Алькарас во втором раунде выйдет на победителя пары Александар Вукич — Роберто Карбальес-Баэна, в третьем может сразиться с Борной Чоричем (32), в четвёртом — с Беном Шелтоном (16), в четвертьфинале — с Хубертом Хуркачем (8)/Григором Димитровым (11), в полуфинале — с Александром Зверевым (4)/Хольгером Руне (6), в финале — с Янником Синнером (2)/Даниилом Медведевым (3). А Синнер получил такую сетку: второй круг — Педро Качин/квалифаер, третий — Таллон Грикспор (25), четвёртый — Томми Пол (13), четвертьфинал — Андрей Рублёв (5)/Стефанос Циципас (10), полуфинал — Даниил Медведев (3), финал — Карлос Алькарас (1).

Жеребьёвка женской сетки состоялась в воскресенье, 17 марта. Действующая чемпионка Петра Квитова, победившая в прошлогоднем финале Елену Рыбакину (7:6 (16:14), 6:2), пропускает турнир по причине беременности. Из представителей топ-10 в Майами не будет травмированных чешек Маркеты Вондроушовой и Каролины Муховой. Россиянок в первой восьмёрке посева не было, и потенциальные пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 5);

Кори Гауфф (США, 3) — Онс Жабер (Тунис, 6);

Мария Саккари (Греция, 8) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4);

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).

С точки зрения посева наиболее вероятные полуфиналы выглядят так: Свёнтек — Гауфф, Рыбакина — Соболенко. А из россиянок наивысший посев получила Дарья Касаткина (10). Во втором круге она сыграет либо с хорваткой Петрой Мартич, либо с квалифаером/лаки-лузером, в третьем может попасть на Сорану Кырстю (19), чемпионку US Open — 2017 Слоан Стивенс или трёхкратную чемпионку ТБШ Анжелику Кербер, в четвёртом — на Жабер. Людмила Самсонова (13) начнёт турнир матчем либо с Кристиной Букшей, либо с Юлией Путинцевой, в третьем раунде может попасть на чемпионку «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову (18), а в четвёртом — на Соболенко.

Будет в первом круге и российское дерби. Элина Аванесян сразится с Эрикой Андреевой, получившей уайлд-кард. Победительница этого противостояния во втором раунде сыграет с Жабер. Анна Блинкова, если пройдёт в первом круге китаянку Юань Юэ, попадёт на Саккари. А 19-летняя Диана Шнайдер в первом раунде сыграет с легендарной Винус Уильямс (WC), которая по возрасту годится ей в матери. Семикратная чемпионка ТБШ продолжает выступать в свои 43 года!

Кроме того, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Симона Халеп, вернувшаяся в тур после дисквалификации за допинг и получившая уайлд-кард, в первом круге сыграет с экс вторым номером рейтинга WTA Паулой Бадосой. А победительница этого противостояния выйдет на Соболенко.

Супертурнир в Майами пройдёт с 19 по 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».