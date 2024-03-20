Барбора Крейчикова снялась с турнира в Майами

21-я ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова не выступит на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).

Крейчикова (18-я сеяная) пропустит соревнования из-за болезни. Вместо чешской спортсменки на турнире в Майами выступит бельгийская теннисистка Гретье Миннен, занимающая 79-е место в рейтинге WTA. Во втором круге соревнований Миннен сыграет с 40-й ракеткой мира представительницей Украины Лесей Цуренко, ранее одержавшей победу над полькой Магдой Линетт.

Напомним, турнир категории WTA-1000 в Майами завершится 30 марта. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Петра Квитова, которая обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финале прошлого розыгрыша турнира.