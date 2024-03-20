Элина Аванесян — Эрика Андреева: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Майами

Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 65-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян встретится с соотечественницей Эрикой Андреевой (94-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на первом корте и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Эрика Андреева в первом круге турнира в Майами.

Ранее Аванесян и Андреева не играли друг с другом на взрослом уровне. Победительница этого противостояния сыграет во втором круге соревнований в США с шестой ракеткой мира тунисской теннисисткой Онс Жабер. Действующей чемпионкой турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова.