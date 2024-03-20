Элина Аванесян — Эрика Андреева: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Майами
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Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 65-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян встретится с соотечественницей Эрикой Андреевой (94-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на первом корте и начнётся чуть позже 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Эрика Андреева в первом круге турнира в Майами.
Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
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Эрика Андреева
Э. Андреева
Ранее Аванесян и Андреева не играли друг с другом на взрослом уровне. Победительница этого противостояния сыграет во втором круге соревнований в США с шестой ракеткой мира тунисской теннисисткой Онс Жабер. Действующей чемпионкой турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова.
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