Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Аванесян — Эрика Андреева: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Майами

Элина Аванесян — Эрика Андреева: текстовая трансляция матча первого круга турнира в Майами
Комментарии

Сегодня, 20 марта, состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором 65-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян встретится с соотечественницей Эрикой Андреевой (94-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на первом корте и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Эрика Андреева в первом круге турнира в Майами.

Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Ранее Аванесян и Андреева не играли друг с другом на взрослом уровне. Победительница этого противостояния сыграет во втором круге соревнований в США с шестой ракеткой мира тунисской теннисисткой Онс Жабер. Действующей чемпионкой турнира в Майами является чешская теннисистка Петра Квитова.

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android