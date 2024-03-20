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Кей Нисикори объяснил, как Джокович и Алькарас повлияли на его решение вернуться в тур

Кей Нисикори объяснил, как Джокович и Алькарас повлияли на его решение вернуться в тур
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Японский теннисист, бывшая четвёртая ракетка мира и финалист US Open – 2014 Кей Нисикори высказался о том, какие факторы повлияли на его возвращение в тур и что стало мотивацией к участию в соревнованиях.

«Было трудно поддерживать мотивацию, но я просто хотел снова играть в теннис и снова соревноваться. Особенно наблюдая за Джоковичем. Плюс Рафа всё ещё играет, сражается. Также я не играл против Алькараса, Руне. Не могу дождаться, чтобы сыграть против них, против молодых. Думаю, мне просто нужно снова поиграть с этими 50 лучшими игроками. Мне просто нужно привыкнуть играть с этими парнями и снова обрести уверенность в себе, чтобы стать такими же, как они», — сказал Нисикори на пресс-конференции перед стартом турнира категории «Мастерс» в Майами (США).

Напомним, в последний раз Кей Нисикори выходил на корт на Australian Open — 2023, а после этого долгие месяцы восстанавливался после травмы. Организаторы турнира в Майами предоставили японцу уайлд-кард.

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