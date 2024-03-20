Аванесян — Андреева: Элина всухую обыграла Эрику в первом сете «тысячника» в Майами
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Сегодня, 20 марта, проходит матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между российскими теннисистками Эрикой Андреевой и Элиной Аванесян. В первом сете вперёд вышла Аванесян со счётом 6:0.
Первый сет длился 24 минуты, за это время Аванесян реализовала три из трёх возможных брейк-пойнтов. Ни одна из теннисисток не допустила ни одной двойной ошибки и не выполняла подач навылет. Несколько раз Андреева допустила ошибку на задней линии.
Майами (ж). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 18:10 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|2
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|3
Эрика Андреева
Э. Андреева
Отметим, что ранее обе российские теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Андреева принимает участие в «тысячнике» по уайлд-кард.
Напомним, турнир начался 19 марта и продолжится вплоть до 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555.
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