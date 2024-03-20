Аванесян — Андреева: Элина всухую обыграла Эрику в первом сете «тысячника» в Майами

Сегодня, 20 марта, проходит матч первого круга «тысячника» в Майами (США) между российскими теннисистками Эрикой Андреевой и Элиной Аванесян. В первом сете вперёд вышла Аванесян со счётом 6:0.

Первый сет длился 24 минуты, за это время Аванесян реализовала три из трёх возможных брейк-пойнтов. Ни одна из теннисисток не допустила ни одной двойной ошибки и не выполняла подач навылет. Несколько раз Андреева допустила ошибку на задней линии.

Отметим, что ранее обе российские теннисистки не встречались на корте в качестве соперниц. Андреева принимает участие в «тысячнике» по уайлд-кард.

Напомним, турнир начался 19 марта и продолжится вплоть до 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555.