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Мария Тимофеева обыграла экс-россиянку Грачёву и вышла во второй круг турнира в Майами

99-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Тимофеева в первом круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обыграла экс-россиянку Варвару Грачёву, ныне представляющую Францию. Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 22 минуты. Тимофеева выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Грачёвой одна подача навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Maiami Open россиянка встретится с 28-й ракеткой мира, Линдой Носковой из Чехии.

Напомним, 20-летняя Мария Тимофеева пробилась в основную сетку турнира категории WTA-1000 в Майами (США), успешно преодолев квалификационный раунд.

Турнир в Майами проходит с 19 марта по 30 марта. Призовой фонд соревнований составит $ 8 995 555. Действующая чемпионка — Петра Квитова из Чехии.