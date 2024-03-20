Павел Котов уступил Ван Ашу из Франции в матче первого круга «Мастерса» в Майами

67-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов не смог выйти во второй круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В матче первого круга Котов проиграл французу Люка Ван Ашу (80-й номер мировой классификации) — 3:6, 5:7.
Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Котов пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти. На счету Ван Аша две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге французский теннисист встретится с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии, посеянным на соревнованиях под седьмым номером.
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 8 995 555. Действующим обладателем титула является россиянин Даниил Медведев.
- 20 марта 2024
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