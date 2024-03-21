Энди Маррей в трёх сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел во второй круг турнира в Майами

Сегодня, 21 марта, на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) прошёл матч первого круга между 142-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Берреттини и представителем Великобритании, 62-й ракеткой Энди Марреем. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Маррея.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. Берреттини выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Маррей подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.

Отметим, победитель этого матча во втором круге сыграет с аргентинцем, 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Материалы по теме Фото Берреттини едва не потерял сознание во время матча с Марреем на турнире в Майами

Показательный турнир. Маррей — Тим: