Энди Маррей в трёх сетах обыграл Маттео Берреттини и вышел во второй круг турнира в Майами

Сегодня, 21 марта, на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) прошёл матч первого круга между 142-й ракеткой мира итальянским теннисистом Маттео Берреттини и представителем Великобритании, 62-й ракеткой Энди Марреем. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Маррея.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
Матч продолжался 2 часа 28 минут. Берреттини выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. Маррей подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11.
Отметим, победитель этого матча во втором круге сыграет с аргентинцем, 30-й ракеткой мира Томасом Мартином Этчеверри.
Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.
Показательный турнир. Маррей — Тим:
- 21 марта 2024
-
01:17
-
01:03
-
00:38
-
00:31
- 20 марта 2024
-
23:30
-
23:14
-
22:57
-
22:10
-
20:15
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:32
-
19:21
-
18:46
-
18:32
-
16:59
-
16:49
-
16:40
-
16:20
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
14:41
-
14:10
-
13:03
-
12:52
-
12:30
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:31
-
11:22
-
11:12
-
10:56