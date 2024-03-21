Берреттини едва не потерял сознание во время матча с Марреем на турнире в Майами

Итальянский теннисист, 142-я ракетка мира Маттео Берреттини едва не упал в обморок во время матча первого круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с британцем Энди Марреем (62-й).

На момент новости идёт третий сет. Счёт 4:6, 6:3, 4:3 в пользу Маррея.

Фото: СКРИНШОТ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Фото: СКРИНШОТ ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Отметим, 27-летнего итальянца повело перед подачей, он оперся на ракетку, чтобы не упасть, а затем с трудом отправился на скамейку. Сразу же после эпизода к нему подоспел врач, чтобы оказать первую медицинскую помощь.

Победитель этого матча во втором круге сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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