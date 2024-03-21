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Маррей прокомментировал победу над Берреттини в первом круге «Мастерса» в Майами

Маррей прокомментировал победу над Берреттини в первом круге «Мастерса» в Майами
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о победе над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Маррея.

«Для меня это большая победа. Я начал немного медленно, но думаю, что играл довольного неплохо с середины первого сета и до конца матча. Я создал множество моментов, у соперника были проблемы во втором и в начале третьего сета. Я воспользовался этим и набрал скорость в третьем сете. Думаю, я хорошо отработал», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Майами Маррей сыграет с 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Майами (м). 1-й круг
20 марта 2024, среда. 22:25 МСК
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Комментарии
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