Маррей прокомментировал победу над Берреттини в первом круге «Мастерса» в Майами

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей высказался о победе над итальянцем Маттео Берреттини в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Маррея.

«Для меня это большая победа. Я начал немного медленно, но думаю, что играл довольного неплохо с середины первого сета и до конца матча. Я создал множество моментов, у соперника были проблемы во втором и в начале третьего сета. Я воспользовался этим и набрал скорость в третьем сете. Думаю, я хорошо отработал», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Майами Маррей сыграет с 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.