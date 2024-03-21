Тарпищев: решение о поездке теннисистов на ОИ будет приниматься в последний момент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

— Верите ли, что наступает оттепель в отношениях России и других европейских стран?

— Думаю, с каждым днём будет лучше и лучше.

— Что думаете о поездке россиян на Олимпиаду?

— В теннисе мы уже попали на Олимпийские игры полным составом. Здесь же больше решение со стороны Олимпийского комитета и Минспорта. С одной стороны, нельзя обижать спортсменов, которые положили жизнь на это. С другой стороны, все всё равно знают, что они представляют Россию. Это дискуссионный вопрос. Сейчас окончательного решения не будет, потому что мы не получили никаких посылок от международных организаций, связанных с тем, как это будет решаться. Если говорить о теннисе, то решение будет приниматься в последний момент, потому что отборы заканчиваются после первой недели июня, — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.