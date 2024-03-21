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НОК Украины требует пересмотреть нейтральный статус Кудерметовой, Потаповой и Андреевой

НОК Украины требует пересмотреть нейтральный статус Кудерметовой, Потаповой и Андреевой
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Представители Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Федерации тенниса Украины в официальном письме потребовали от Международного олимпийского комитета (МОК) проверить правильность присвоения нейтрального статуса некоторым российским теннисисткам — Веронике Кудерметовой (19-я ракетка мира), Елене Весниной (олимпийская чемпионка 2016 года), Мирре Андреевой (38-я ракетка мира) и Анастасии Потаповой (Шевченко) (29-я ракетка мира).

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа. В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) постановила, что россияне и белорусы смогут принять участие в данных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

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