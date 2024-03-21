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«Маттео, меняю своего парня на твою ракетку». Фанатка обратилась к Берреттини в Майами

«Маттео, меняю своего парня на твою ракетку». Фанатка обратилась к Берреттини в Майами
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Забавный перформанс устроили теннисные фанаты во время матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея с финалистом Уимблдона итальянцем Маттео Берреттини.

В перформансе участвовали двое – парень и девушка, которые пришли на матч со следующими плакатами.

Фото: Tennis TV

Девушка: «Берреттини, меняю своего парня на твою ракетку»
Парень: «Пожалуйста, нет».

Напомним, на старте престижных соревнований в Майами Маррей обыграл Берреттини (нынешняя 142-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась почти три часа. Стоит отметить, что в концовке матча Маттео едва не потерял сознание на своей подаче.

Следующим соперником Маррея на турнире в Майами станет 24-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри (29).

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