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Роберто Карбальес-Баэна – Александар Вукич 7:6 (7:2) 6:3, победил Карбальес-Баэна, результат матча в Майами 22 марта

Стал известен первый соперник Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Майами
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Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал другой теннисист из Испании, 64-я ракетка мира Роберто Карбальес-Баэна.

В матче первого круга Карбальес-Баэна со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграл 65-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Майами (м). 1-й круг
22 марта 2024, пятница. 01:30 МСК
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут. Вукич шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Карбальеса-Баэны три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь турнира ATP-1000 в Майами
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