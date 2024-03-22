Стал известен первый соперник Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Майами

Определился первый соперник второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал другой теннисист из Испании, 64-я ракетка мира Роберто Карбальес-Баэна.

В матче первого круга Карбальес-Баэна со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграл 65-ю ракетку мира из Австралии Александара Вукича.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 37 минут. Вукич шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Карбальеса-Баэны три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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