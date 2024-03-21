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Чесноков назвал трёх фаворитов «Мастерса» в Майами

Чесноков назвал трёх фаворитов «Мастерса» в Майами
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP советский и российский теннисист Андрей Чесноков очертил круг претендентов на титул стартовавшего в Майами (США) турнира серии «Мастерс». Соревнования продлятся до 31 марта.

«Турнир в Майами всегда собирает лучших игроков мира, будет очень много интересных матчей. В первую очередь я бы выделил Алькараса, Синнера и Медведева, для меня это главные фавориты, за ними идут все остальные. Даниил умеет здесь играть, всё-таки в прошлом году он здесь победил, обыграв в финале Синнера, но сейчас Синнер совершенно другой игрок. Медведев находится в хорошей форме, он здорово передвигается по корту, атакует, но у него есть проблемы с подачами, посмотрим, как он выступит», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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