Сафиуллин обыграл Шварцмана на старте турнира в Майами
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами. В матче первого круга он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:2, 6:4.
Майами (м). 1-й круг
22 марта 2024, пятница. 03:35 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
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Диего Шварцман
Д. Шварцман
Продолжительность встречи составила 1 часа 27 минут. За это время Сафиуллин сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету Шварцмана одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи
Во втором круге Сафиуллин встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
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