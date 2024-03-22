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Сафиуллин обыграл Шварцмана на старте турнира в Майами

Сафиуллин обыграл Шварцмана на старте турнира в Майами
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Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Майами. В матче первого круга он обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:2, 6:4.

Майами (м). 1-й круг
22 марта 2024, пятница. 03:35 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман

Продолжительность встречи составила 1 часа 27 минут. За это время Сафиуллин сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету Шварцмана одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи

Во втором круге Сафиуллин встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Календарь матчей турнира в Майами
Турнирная сетка турнира в Майами
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