Андрей Рублёв — Томаш Махач: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Майами

Сегодня, 22 марта, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Чехии Томашем Махачем (60-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте Бутча Бухгольца и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Томаш Махач во втором круге турнира в Майами.

Ранее Рублёв и Махач друг с другом не играли. Победитель этой встречи сыграет в третьем круге соревнований с лучшим в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.