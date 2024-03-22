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Андрей Рублёв — Томаш Махач: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Майами

Андрей Рублёв — Томаш Махач: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 22 марта, состоится матч второго круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем Чехии Томашем Махачем (60-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен первым запуском на корте Бутча Бухгольца и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Томаш Махач во втором круге турнира в Майами.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2024, пятница. 18:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Ранее Рублёв и Махач друг с другом не играли. Победитель этой встречи сыграет в третьем круге соревнований с лучшим в паре Энди Маррей (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). Турнир в Майами завершится 31 марта. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев.

Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка соревнований
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