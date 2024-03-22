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Берреттини — о самочувствии в матче с Марреем: с самого утра я был очень слаб

Берреттини — о самочувствии в матче с Марреем: с самого утра я был очень слаб
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Итальянский теннисист, бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини рассказал о своём самочувствии во время матча первого круга «Мастерса» в Майами (США), в котором он играл с британцем Энди Марреем. По ходу второго сета встречи спортсмен едва не упал в обморок и с трудом устоял на ногах.

«Я хорошо играл, а затем почувствовал, что падаю. С самого утра я чувствовал себя нехорошо, был очень слаб. Практически ничего не ел, но не допускал мысли о том, чтобы не выйти на корт.

Доволен своим выступлением на первых двух турнирах после возвращения. Думаю, у меня есть силы, чтобы играть на высоком уровне много матчей подряд. Даже не знал, что настолько готов. Очень верю в свою команду и в себя», — приводит слова Берреттини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в этом матче победа осталась за Энди Марреем. Он выиграл со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

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