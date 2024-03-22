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Диего Шварцман раскритиковал ATP за решение исключить Кордову из календаря на 2025 год

Диего Шварцман раскритиковал ATP за решение исключить Кордову из календаря на 2025 год
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Бывшая восьмая ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман выразил недовольство представленным ATP календарём турниров на 2025 год. В частности, Шварцман раскритиковал решение организации исключить из календаря турнир категории ATP-250 в Кордове (Аргентина).

«Решение ATP убрать турнир категории ATP-250 из Аргентины и всего региона (Южная Америка) подтвердилось. От четырёх турниров до трёх. Отнять турниры и возможности у всей Южной Америки — не лучшее решение. Очень жаль», — написал Шварцман в своих социальных сетях.

Напомним, по решению ATP грунтовый турнир в Кордове заменят на Мальорку. Причины такого решения не раскрываются.

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