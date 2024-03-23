Екатерина Александрова вышла в третий круг WTA-1000 в Майами, переиграв Донну Векич

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в американском Майами, где посеяна под 14-м номером. В матче второго круга Александрова победила в двух сетах 34-ю в рейтинге WTA Донну Векич из Хорватии — 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Александрова выполнила восемь подач навылет при шести двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету хорватской теннисистки четыре эйса и шесть двойных ошибок, Векич не смогла реализовать ни одного из восьми заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге Екатерина Александрова сыграет с другой российской теннисисткой — 22-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.