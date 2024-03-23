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Донна Векич — Екатерина Александрова 3:6, 4:6, кто победил, результат матча 1/32 финала турнира в Майами 23 марта

Екатерина Александрова вышла в третий круг WTA-1000 в Майами, переиграв Донну Векич
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16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в американском Майами, где посеяна под 14-м номером. В матче второго круга Александрова победила в двух сетах 34-ю в рейтинге WTA Донну Векич из Хорватии — 6:3, 6:4.

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Александрова выполнила восемь подач навылет при шести двойных ошибках и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету хорватской теннисистки четыре эйса и шесть двойных ошибок, Векич не смогла реализовать ни одного из восьми заработанных брейк-пойнтов.

В третьем круге Екатерина Александрова сыграет с другой российской теннисисткой — 22-й ракеткой мира Анастасией Павлюченковой.

Расписание турнира WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Майами
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