Павлюченкова обыграла теннисистку из США Роджерс во втором круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обыграла представительницу США Шелби Роджерс. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.
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Игра продолжалась 1 час 23 минуты. Павлюченкова выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Роджерс три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге Miami Open Павлюченкова встретится с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) — Екатерина Александрова (Россия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.
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