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Андрей Рублёв проиграл третий матч с теннисистом из Чехии подряд в 2024 году

Андрей Рублёв проиграл третий матч с теннисистом из Чехии подряд в 2024 году
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв покинул турнир категории «Мастерс» в американском Майами, на котором был посеян под пятым номером. В матче второго круга Рублёв уступил имеющему 60-й номер в рейтинге ATP Томашу Махачу из Чехии — 4:6, 4:6.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Поражение от Махача стало для Рублёва третьим кряду во встречах с чешскими теннисистами, при этом все они случились в 2024 году. В своём предыдущем матче 11 марта Андрей уступил в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 27-й ракетке мира Иржи Легечке — 4:6, 4:6. 22 февраля Рублёв проиграл 70-му в мировом рейтинге Якубу Меншику в 1/4 финала турнира ATP-250 в Дохе — 4:6, 6:7 (6:8).

Свою предыдущую победу над игроком из Чехии Рублёв одержал 11 марта 2023 года — над Легечкой во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:4, 6:2).

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