Андрей Рублёв проиграл третий матч с теннисистом из Чехии подряд в 2024 году

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв покинул турнир категории «Мастерс» в американском Майами, на котором был посеян под пятым номером. В матче второго круга Рублёв уступил имеющему 60-й номер в рейтинге ATP Томашу Махачу из Чехии — 4:6, 4:6.

Поражение от Махача стало для Рублёва третьим кряду во встречах с чешскими теннисистами, при этом все они случились в 2024 году. В своём предыдущем матче 11 марта Андрей уступил в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 27-й ракетке мира Иржи Легечке — 4:6, 4:6. 22 февраля Рублёв проиграл 70-му в мировом рейтинге Якубу Меншику в 1/4 финала турнира ATP-250 в Дохе — 4:6, 6:7 (6:8).

Свою предыдущую победу над игроком из Чехии Рублёв одержал 11 марта 2023 года — над Легечкой во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (6:4, 6:2).