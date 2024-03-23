«Я инвестировала в 85 компаний». Уильямс — о бизнесах, которыми занимается после карьеры

Американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира и обладательница 23-х титулов «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс высказалась о бизнесах, которыми она начала заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«После карьеры я эволюционировала в сторону других вещей, которые мне важны. Главная вещь, которой я занимаюсь сейчас — инвестиции. Хотя, на самом деле, я делаю это больше 14 лет. Инвестирую во множество компаний, в том числе в те, которые находятся на совсем ранних стадиях. Во время своей карьеры я работала над своим «бизнес-портфолио», так как хотел иметь «план Б» после ухода из теннис. И мне это удалось. В целом на данный момент я инвестировала в 85 компаний», — рассказала Уильямс в интервью Vogue.