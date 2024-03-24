Медеведев рассказал, как относится к молодым игрокам в теннисе

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев заявил, что молодые таланты в теннисе — это для него большой вызов и рассказал, что на корте результат для него важнее красивой игры.

«Для меня это всегда хороший вызов, когда у нас появляются эти молодые ребята, это делает тебя только лучше. Чем больше я буду играть, тем больше молодых ребят придет, и тем больше я буду пытаться адаптировать свою игру, и это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас.

Я думаю, что в каждом виде спорта, когда ты играешь от обороны, люди хотят видеть удары. Как только Карлос приехал в тур, у него появилось много поклонников, потому что он разбивает мяч. Для меня результат является самым важным. Это важнее, чем, скажем, быть красивой на корте», — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

Напомним, сейчас российский теннисист занимает четвёрое место в мировом рейтинге. На турнире в Майами (США), он 23 марта сыграет в матче за выход в третий круг. В предыдущем турнире в Индиан-Уэллсе (США) он уступил в финале действующему чемпиону Карлосу Алькарасу.