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Элина Аванесян – Онс Жабер 6:1 4:6 6:3, победила Аванесян, результат матча в Майами 24 марта

Аванесян сенсационно обыграла Жабер на турнире в Майами, поставив 6:1 в первом сете
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Сегодня, 24 марта, прошёл матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер и российской теннисисткой Элиной Аванесян (65-я ракетка). Победу одержала россиянка — 6:1, 4:6, 6:3.

Майами (ж). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 02:40 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 3
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Матч продолжался 1 час 59 минут. На счету Аванесян одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11. Жабер сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Аванесян будет теннисистка из США, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз, которая во втором круге уверенно обыграла другую россиянку Анастасию Потапову (29-я) со счётом 6:2, 6:2.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

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