Аванесян сенсационно обыграла Жабер на турнире в Майами, поставив 6:1 в первом сете

Сегодня, 24 марта, прошёл матч второго круга «тысячника» в Майами (США) между шестой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер и российской теннисисткой Элиной Аванесян (65-я ракетка). Победу одержала россиянка — 6:1, 4:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Матч продолжался 1 час 59 минут. На счету Аванесян одна подача навылет, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11. Жабер сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Следующей соперницей Аванесян будет теннисистка из США, 53-я ракетка мира Даниэль Коллинз, которая во втором круге уверенно обыграла другую россиянку Анастасию Потапову (29-я) со счётом 6:2, 6:2.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составит $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Жабер боксирует с мужем на тренировке:
- 24 марта 2024
-
04:41
-
04:21
-
04:09
-
03:37
-
03:29
-
02:34
-
02:31
-
02:29
-
02:17
-
01:58
-
01:50
-
01:27
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
00:30
-
00:00
- 23 марта 2024
-
23:28
-
23:18
-
22:46
-
21:52
-
20:21
-
20:11
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
15:00
-
13:52
-
13:30
-
13:29
-
13:14
-
12:42
-
12:02