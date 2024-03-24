Калинская — Остапенко: россиянка выиграла первый сет
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко в рамках третьего круга турнира в Майами проводит матч с представительницей России Анной Калинской. На момент написания новости в поединке стартовал второй сет.
Первый сет остался за российской спортсменкой. Калинская выиграла его со счётом 6:3. На счету Анны две подачи навылет и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. У Остапенко — один эйс и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Победитель данного матча в следующей стадии встретится с Марией Саккари из Греции.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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