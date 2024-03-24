Анна Калинская разгромила Елену Остапенко и вышла в следующий круг турнира в Майами
Поделиться
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в рамках третьего круга турнира в Майами проводила матч с представительницей России Анной Калинской. Встреча завершилась разгромной победой россиянки в двух сетах со счётом 6:3; 6:1.
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 04:55 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Елена Остапенко
Е. Остапенко
В активе российский теннисистки по ходу матча две подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. У Остапенко столько же эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
Калинская в следующей стадии встретится с Марией Саккари из Греции.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
Комментарии
- 24 марта 2024
-
06:42
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:09
-
05:46
-
04:41
-
04:21
-
04:09
-
03:37
-
03:29
-
02:34
-
02:31
-
02:29
-
02:17
-
01:58
-
01:50
-
01:27
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
00:30
-
00:00
- 23 марта 2024
-
23:28
-
23:18
-
22:46
-
21:52
-
20:21
-
20:11
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
15:00