Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская разгромила Елену Остапенко и вышла в следующий круг турнира в Майами

Анна Калинская разгромила Елену Остапенко и вышла в следующий круг турнира в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в рамках третьего круга турнира в Майами проводила матч с представительницей России Анной Калинской. Встреча завершилась разгромной победой россиянки в двух сетах со счётом 6:3; 6:1.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 04:55 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

В активе российский теннисистки по ходу матча две подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. У Остапенко столько же эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Калинская в следующей стадии встретится с Марией Саккари из Греции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Сетка турнира в Майами
Календарь турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android