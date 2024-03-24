Анна Калинская разгромила Елену Остапенко и вышла в следующий круг турнира в Майами

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в рамках третьего круга турнира в Майами проводила матч с представительницей России Анной Калинской. Встреча завершилась разгромной победой россиянки в двух сетах со счётом 6:3; 6:1.

В активе российский теннисистки по ходу матча две подачи навылет, одна двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14. У Остапенко столько же эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

Калинская в следующей стадии встретится с Марией Саккари из Греции.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.