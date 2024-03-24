Рыбакина переиграла в трёх сетах Таунсенд и вышла в четвёртый круг WTA-1000 в Майами

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, вышла в четвёртый круг турнира серии WTA-1000 в американском Майами, где посеяна под четвёртым номером. В третьем круге Рыбакина победила в трёх сетах 72-ю в мировой классификации Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 6:7 (3:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. На счету Рыбакиной 16 подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти. Таунсенд сделала девять эйсов, допустила одну двойную ошибку и выиграла два брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Рыбакиной будет 18-я ракетка мира американка Мэдисон Кис, которая в третьем круге обыграла китаянку Синьюй Ван (29-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).