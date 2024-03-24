Осака — о победе над Свитолиной: один из лучших моих матчей в этом году

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в матче 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Это был один из лучших моих матчей в этом году, если не самый лучший. При этом я, конечно, хочу, чтобы с каждым матчем я играла всё лучше и лучше.

Мне кажется, когда я выходила на матч, я понимала, что она отличный игрок, и у меня не было другого выбора, кроме как сыграть очень хорошо.

На корте была отличная атмосфера, болельщики так громко и активно нас поддерживали. Это было в стиле Майами. Было очень приятно играть на этом корте.

Мы обе играли очень хорошо. Надеюсь, она скажет то же самое. Она так часто возвращала мячи в корт…

Кроме того, реализация брейк-пойнтов была очень важна. Мне кажется, это один из важнейших аспектов, в котором я пытаюсь совершенствоваться с самого начала года. Я стараюсь больше работать над своим приёмом. Думаю, это принесло свои плоды в важные моменты в этом матче, так что я рада этому», — сказала Осака на пресс-конференции.