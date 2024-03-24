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Павлюченкова — Александрова: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира в Майами

Павлюченкова — Александрова: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира в Майами
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Сегодня, 24 марта, в рамках турнира категории WTA-1000 в Майами (США) пройдёт матч третьего круга, в котором друг с другом за победу будут бороться две российские теннисистки — 22-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова и 16-я ракетка мира Екатерина Александрова. Встреча поставлена вторым запуском на седьмом корте и начнётся около 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой за выход в четвёртый круг турнира в Майами.

Ранее спортсменки играли друг с другом дважды, по победам в очном противостоянии счёт равный — 1-1: Анастасия Павлюченкова была сильнее в Токио в прошлом сезоне, а Екатерина Александрова побеждала в Линце в 2018 году.

Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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